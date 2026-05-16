Treni lavori sulla tratta Terni-Foligno | modifiche alla circolazione
A partire da lunedì 18 maggio, sulla tratta Terni-Foligno della linea Orte-Ancona inizieranno lavori di potenziamento infrastrutturale. Durante il periodo dei lavori, saranno apportate modifiche alla circolazione dei treni sulla tratta, con variazioni negli orari e nelle fermate previste. I lavori si protrarranno per un certo periodo e coinvolgeranno interventi sulle infrastrutture ferroviarie per migliorare la qualità del servizio. Le compagnie di trasporto informeranno gli utenti sulle modalità di variazione e sull'eventuale utilizzo di servizi alternativi.
Da lunedì 18 maggio partono i lavori di potenziamento infrastrutturale sulla tratta Terni-Foligno della linea Orte-Ancona. Per permettere l'esecuzione degli interventi programmati Trenitalia comunica che i treni Frecciargento, gli Intercity e quelli del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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