Treni lavori sulla tratta Terni-Foligno | modifiche alla circolazione

A partire da lunedì 18 maggio, sulla tratta Terni-Foligno della linea Orte-Ancona inizieranno lavori di potenziamento infrastrutturale. Durante il periodo dei lavori, saranno apportate modifiche alla circolazione dei treni sulla tratta, con variazioni negli orari e nelle fermate previste. I lavori si protrarranno per un certo periodo e coinvolgeranno interventi sulle infrastrutture ferroviarie per migliorare la qualità del servizio. Le compagnie di trasporto informeranno gli utenti sulle modalità di variazione e sull'eventuale utilizzo di servizi alternativi.

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