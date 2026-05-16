Treni | da domani sera sciopero nazionale di 24 ore

Domani sera è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore che coinvolge tutti i settori pubblici e privati, con particolare impatto sul trasporto ferroviario. L'agitazione avrà inizio alle 21 di domenica 17 maggio e si concluderà alle 20:59 di lunedì 18 maggio 2026. Durante questo periodo si prevedono possibili interruzioni o riduzioni dei servizi ferroviari su tutto il territorio, con ripercussioni sulla circolazione dei treni. La decisione è stata comunicata dal sindacato USB.

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Il sindacato USB ha indetto uno sciopero nazionale di tutti i settori pubblici e privati che, per il settore ferroviario, si effettuerà dalle ore 21 di domani, domenica 17 maggio, alle ore 20:59 di lunedì 18 maggio 2026 e che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LEGGE DI BILANCIO, DOMANI SCIOPERO GENERALE DELLA CGIL | 11/12/2025 Sullo stesso argomento Leggi anche: Treni, sciopero nazionale di 24 ore E da domani sera chiude per lavori la ferrovia Venezia - Trieste. Così, per essere proprio sicuri sicuri che il ritorno non sarà monotono x.com Treni, bus e metrò garantiti per lo sciopero dei trasporti di lunedì 18 maggio 2026Dalle Frecce ai regionali, passando per metro, tram e autobus, lo sciopero generale del 18 maggio rischia di rallentare la mobilità in gran parte d’Italia. Ma non tutto si ferma: ecco orari, linee gar ... msn.com Sciopero treni 18 maggio 2026: orari, fasce di garanzia e come chiedere il rimborsoLo sciopero dei treni del 18 maggio 2026 parte già domenica 17 alle 21. Fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Rimborso possibile dalla dichiarazione di sciopero. blogsicilia.it