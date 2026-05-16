Treni | da domani sera sciopero nazionale di 24 ore
Domani sera è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore che coinvolge tutti i settori pubblici e privati, con particolare impatto sul trasporto ferroviario. L'agitazione avrà inizio alle 21 di domenica 17 maggio e si concluderà alle 20:59 di lunedì 18 maggio 2026. Durante questo periodo si prevedono possibili interruzioni o riduzioni dei servizi ferroviari su tutto il territorio, con ripercussioni sulla circolazione dei treni. La decisione è stata comunicata dal sindacato USB.
Il sindacato USB ha indetto uno sciopero nazionale di tutti i settori pubblici e privati che, per il settore ferroviario, si effettuerà dalle ore 21 di domani, domenica 17 maggio, alle ore 20:59 di lunedì 18 maggio 2026 e che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
LEGGE DI BILANCIO, DOMANI SCIOPERO GENERALE DELLA CGIL | 11/12/2025
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