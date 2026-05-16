Trasimeno cigno sotto attacco | 7 uova nel nido tra degrado e vandali

Nel lago Trasimeno, un cigno ha deposto sette uova nel suo nido, situato in un’area caratterizzata da degrado e presenza di vandali. Nella notte, sono stati segnalati atti di vandalismo con sedie e bottiglie lanciate contro il sito, che mette a rischio la sicurezza delle uova. La femmina si trova a fronteggiare questa situazione, ma non ci sono ancora dettagli sul modo in cui tenterà di proteggerle. La vicenda solleva preoccupazioni sulla tutela degli animali in zone soggette a comportamenti incivili.

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? Domande chiave Come farà la femmina a proteggere le uova dai vandali?. Chi ha scagliato sedie e bottiglie contro il nido di notte?. Quali misure concrete chiederanno i cittadini per salvare la prole?. Perché i rifiuti nelle darsene minacciano la sopravvivenza dei piccoli?.? In Breve Nido situato presso la darsena di Torricella del Lago. Attacco vandalico notturno con lancio di sedie e bottiglie contro la femmina. Cittadini chiedono telecamere e pulizia rifiuti nelle darsene per proteggere le uova. Rischio sopravvivenza per sette uova causato dal degrado ambientale locale. Sette uova protette da una femmina di cigno nella darsena di Torricella del Lago affrontano il rischio costante di un ambiente segnato dal degrado e da recenti atti vandalici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trasimeno, cigno sotto attacco: 7 uova nel nido tra degrado e vandali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lago Trasimeno, la bellezza del cigno nel nido si scontra con il degrado e la violenzaC’è una sottile linea che separa lo spettacolo della natura dal degrado prodotto dall’uomo. Trasimeno sotto attacco: sciami di insetti, scatta la difesa?? Cosa sapere A Castiglione del Lago scatta la difesa con l'Isola B contro i chironomidi.