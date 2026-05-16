Tragedia dei 5 sub alle Maldive l'ipotesi del mix di gas sbagliato | come funzionano le bombole da immersione

Una tragedia ha coinvolto cinque sub nelle Maldive, con le autorità che stanno considerando l’ipotesi di un mix di gas errato nelle bombole utilizzate durante l’immersione. Le bombe d’aria e i sistemi di ricarica vengono sottoposti a controlli rigorosi per evitare rischi, ma eventuali errori nella manutenzione o nella composizione del gas possono avere conseguenze gravissime. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incidente e verificare la corretta procedura di ricarica e manutenzione delle attrezzature.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui