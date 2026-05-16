Tragedia dei 5 sub alle Maldive l'ipotesi del mix di gas sbagliato | come funzionano le bombole da immersione

Da fanpage.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia ha coinvolto cinque sub nelle Maldive, con le autorità che stanno considerando l’ipotesi di un mix di gas errato nelle bombole utilizzate durante l’immersione. Le bombe d’aria e i sistemi di ricarica vengono sottoposti a controlli rigorosi per evitare rischi, ma eventuali errori nella manutenzione o nella composizione del gas possono avere conseguenze gravissime. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incidente e verificare la corretta procedura di ricarica e manutenzione delle attrezzature.

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La manutenzione e la corretta ricarica delle bombole per le immersioni è un requisito fondamentale per la garantire la sicurezza dei sub. Dalla corretta miscela dei gas all'integrità degli erogatori, tutti questi aspetti verranno valutati per stabilire le cause della morte dei cinque sub italiani alle Maldive. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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