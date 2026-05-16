Traffico Roma del 16-05-2026 ore 14 | 30

Il traffico a Roma nel pomeriggio del 16 maggio 2026 alle 14:30 presentava alcune criticità lungo diverse arterie principali. Il servizio di informazione sulla mobilità, gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità, ha segnalato disagi e code nelle zone centrali e in alcune direttrici di accesso alla città. Nella fascia oraria interessata, si sono registrati rallentamenti e rallentamenti significativi in diversi punti strategici. La situazione è stata monitorata costantemente da entrambe le piattaforme di informazione.

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