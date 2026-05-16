Traffico Roma del 16-05-2026 ore 14 | 30

Da romadailynews.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il traffico a Roma nel pomeriggio del 16 maggio 2026 alle 14:30 presentava alcune criticità lungo diverse arterie principali. Il servizio di informazione sulla mobilità, gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità, ha segnalato disagi e code nelle zone centrali e in alcune direttrici di accesso alla città. Nella fascia oraria interessata, si sono registrati rallentamenti e rallentamenti significativi in diversi punti strategici. La situazione è stata monitorata costantemente da entrambe le piattaforme di informazione.

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Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità lunedì sciopero generale di 24 ore indetto dal sindacato USB a Roma e nel Lazio Sara rischio anche il funzionamento del trasporto pubblico possibili disagi per le metropolitane e tram linea bus urbane ed extraurbane per le linee in Roma Nord lo sciopero si svolgerà nel rispetto delle fasce di garanzia tra all'inizio del Servizio diurno e alle 8:30 e dalle 17 alle 20 i primi disagi si potranno verificare sulla rete notturna tra domenica e lunedì nella capitale possibili interruzioni anche nelle attività al pubblico di Roma servizi per la mobilità è dalle 21 di domenica alla stessa ora di lunedì scioperano anche le ferrovie sul territorio nazionale è https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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