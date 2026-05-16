Traffico Roma del 16-05-2026 ore 11 | 30

Il traffico a Roma il 16 maggio 2026 alle 11:30 presentava diverse congestioni in alcune zone centrali e periferiche. L’informazione sulla mobilità è stata diffusa da un servizio di gestione del traffico gestito da Roma servizi per la mobilità, con aggiornamenti forniti da Luce Verde. Sul sito dedicato e attraverso le app di mobilità sono stati segnalati alcuni rallentamenti e deviazioni, mentre altre arterie apparivano più scorrevoli rispetto alle ore precedenti.

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