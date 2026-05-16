Traffico Roma del 16-05-2026 ore 11 | 30
Il traffico a Roma il 16 maggio 2026 alle 11:30 presentava diverse congestioni in alcune zone centrali e periferiche. L’informazione sulla mobilità è stata diffusa da un servizio di gestione del traffico gestito da Roma servizi per la mobilità, con aggiornamenti forniti da Luce Verde. Sul sito dedicato e attraverso le app di mobilità sono stati segnalati alcuni rallentamenti e deviazioni, mentre altre arterie apparivano più scorrevoli rispetto alle ore precedenti.
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità giornata di cortei oggi a Roma il primo a Ostia questa mattina con una marcia per la pace da via delle prove a piazza Anco Marzio nel corso della manifestazione potranno essere deviata e le linee 060 14062 nel pomeriggio dalle 15 alle 19 corteo in centro da Piazza dei Cinquecento a Piazza di Porta San Giovanni con percorso su via Cavour e via Merulana con le chiusure al traffico saranno deviati o limitate e 29 linee del trasporto pubblico infine sempre dalle 15 di oggi un corteo da Piazza della Stazione Prenestina raggiungerà a via compagna dopo aver.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
CICLABILI FATTE MALE
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Compito 40 anni e ho battuto il mio tempo di 16 anni fa alla Maratona di Roma reddit