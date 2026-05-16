Traffico Lazio del 16-05-2026 ore 09 | 30

Oggi alle 09:30, sulla statale di Latina, si registra un incidente che ha portato alla chiusura di un tratto di strada. La circolazione nel Lazio presenta disagi, con rallentamenti e code visibili nella zona interessata. La polizia sta gestendo la situazione e sono in corso le operazioni di soccorso. Per aggiornamenti e indicazioni sulla viabilità, si consiglia di seguire le comunicazioni ufficiali. Al momento, non sono state fornite informazioni sulle cause dell’incidente o sulle eventuali persone coinvolte.

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