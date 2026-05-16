tra usa e cina tanti affari e diplomazia di facciata

Venerdì pomeriggio, prima di salire a bordo dell’Air Force One, un esponente di alto livello si è fermato a stringere la mano a tutti i funzionari cinesi presenti. La scena si è svolta in un momento di attesa, mentre i rappresentanti delle due nazioni erano riuniti in un contesto ufficiale. L’incontro tra le delegazioni includeva incontri di lavoro e momenti di scambio formale, in un clima caratterizzato da rapporti complessi tra Stati Uniti e Cina, con numerosi interessi economici e diplomatici in gioco.

Prima di salire a bordo dell’Air Force One, venerdì pomeriggio, Donald Trump si è fermato a stringere la mano a ogni funzionario cinese che ha incrociato. Poi s’è messo sull’attenti davanti agli studenti danzanti vestiti di bianco che sventolavano le bandiere e ha alzato il pugno. In cima alla scalinata si è fermato di nuovo, si è girato e ha mormorato ancora qualche «grazie» al Paese che lo ha ospitato per 42 ore. La lista della spesa delle due superpotenze è stata spuntata solo parzialmente. Sono stati tre i temi in agenda: economia, Taiwan, Iran. ECONOMIA Dopo la guerra commerciale dell’anno scorso - dazi Usa fino al 145%, ritorsioni cinesi sulle terre rare- entrambi i leader hanno scelto la stabilizzazione tattica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Guerra Iran-Usa vicina Trump: «Non ho ancora deciso»

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