Tra lavoro e innovazione | gli studenti forlivesi si mettono alla prova con Social Sparks

Da forlitoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti delle scuole superiori della provincia di Forlì hanno partecipato alla fase finale di “Social Sparks 2026”, un progetto dedicato all’educazione alla comunicazione etica e sociale. L’evento si è svolto presso la sede di Vem Sistemi e ha visto coinvolti ragazzi provenienti da cinque istituti professionali. La conclusione del percorso si è concretizzata in un hackathon multidisciplinare, durante il quale i giovani hanno messo alla prova le competenze acquisite, confrontandosi con temi legati al lavoro e all’innovazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nella sede di Vem Sistemi si è tenuta la fase conclusiva di “Social Sparks 2026”, il progetto di educazione alla comunicazione etica e sociale che è culminata in un hackathon multidisciplinare dedicato agli studenti di cinque scuole superiori della provincia di Forlì: l’Istituto Professionale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Tra lavoro e innovazione: gli studenti forlivesi si mettono alla prova con "Social Sparks" - VIDEONella sede di Vem Sistemi si è tenuta la fase conclusiva di “Social Sparks 2026”, il progetto di educazione alla comunicazione etica e sociale che è...

Gli studenti si sfidano con le mini F1, l'amarezza degli ideatori forlivesi: "Mancano le scuole romagnole"Il fine settimana del 16 e 17 maggio a Riccione si svolgerà "E-Horizon" il campionato studentesco di auto elettriche in 3D ideato dall'Aima di Forlì...

social sparks tra lavoro e innovazioneA Rimini si parla di lavoro e innovazione: focus su upskilling e intelligenza artificialeIl 5 maggio al Palazzo del Turismo l’evento della Camera di commercio della Romagna riunisce istituzioni, imprese ed esperti per discutere competenze, IA e nuovi modelli organizzativi ... altarimini.it

Fondazione Fincantieri: un anno tra storia, innovazione e impatto socialeA un anno dall’avvio del nuovo corso, Fondazione Fincantieri traccia un primo bilancio e presenta i progetti che ne delineano il percorso di rilancio. Lo ha fatto a Roma, nella cornice della Galleria ... milanofinanza.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web