Tra lavoro e innovazione | gli studenti forlivesi si mettono alla prova con Social Sparks

Gli studenti delle scuole superiori della provincia di Forlì hanno partecipato alla fase finale di “Social Sparks 2026”, un progetto dedicato all’educazione alla comunicazione etica e sociale. L’evento si è svolto presso la sede di Vem Sistemi e ha visto coinvolti ragazzi provenienti da cinque istituti professionali. La conclusione del percorso si è concretizzata in un hackathon multidisciplinare, durante il quale i giovani hanno messo alla prova le competenze acquisite, confrontandosi con temi legati al lavoro e all’innovazione.

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