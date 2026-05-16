Tra lavoro e innovazione | gli studenti forlivesi si mettono alla prova con Social Sparks
Gli studenti delle scuole superiori della provincia di Forlì hanno partecipato alla fase finale di “Social Sparks 2026”, un progetto dedicato all’educazione alla comunicazione etica e sociale. L’evento si è svolto presso la sede di Vem Sistemi e ha visto coinvolti ragazzi provenienti da cinque istituti professionali. La conclusione del percorso si è concretizzata in un hackathon multidisciplinare, durante il quale i giovani hanno messo alla prova le competenze acquisite, confrontandosi con temi legati al lavoro e all’innovazione.
Nella sede di Vem Sistemi si è tenuta la fase conclusiva di “Social Sparks 2026”, il progetto di educazione alla comunicazione etica e sociale che è culminata in un hackathon multidisciplinare dedicato agli studenti di cinque scuole superiori della provincia di Forlì: l’Istituto Professionale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Sullo stesso argomento
Tra lavoro e innovazione: gli studenti forlivesi si mettono alla prova con "Social Sparks" - VIDEONella sede di Vem Sistemi si è tenuta la fase conclusiva di “Social Sparks 2026”, il progetto di educazione alla comunicazione etica e sociale che è...
Gli studenti si sfidano con le mini F1, l'amarezza degli ideatori forlivesi: "Mancano le scuole romagnole"Il fine settimana del 16 e 17 maggio a Riccione si svolgerà "E-Horizon" il campionato studentesco di auto elettriche in 3D ideato dall'Aima di Forlì...
A Rimini si parla di lavoro e innovazione: focus su upskilling e intelligenza artificialeIl 5 maggio al Palazzo del Turismo l’evento della Camera di commercio della Romagna riunisce istituzioni, imprese ed esperti per discutere competenze, IA e nuovi modelli organizzativi ... altarimini.it
Fondazione Fincantieri: un anno tra storia, innovazione e impatto socialeA un anno dall’avvio del nuovo corso, Fondazione Fincantieri traccia un primo bilancio e presenta i progetti che ne delineano il percorso di rilancio. Lo ha fatto a Roma, nella cornice della Galleria ... milanofinanza.it