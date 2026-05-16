Tra lavoro e innovazione | gli studenti forlivesi si mettono alla prova con Social Sparks - VIDEO
Nella sede di Vem Sistemi si è conclusa la fase finale di “Social Sparks 2026”, un progetto di educazione alla comunicazione etica e sociale. L’evento ha visto la partecipazione di studenti di cinque scuole superiori della provincia di Forlì, tra cui un istituto professionale. La manifestazione si è svolta attraverso un hackathon multidisciplinare, coinvolgendo i giovani in attività di progettazione e confronto. La giornata ha rappresentato un momento di confronto tra studenti, educatori e professionisti del settore.
Nella sede di Vem Sistemi si è tenuta la fase conclusiva di “Social Sparks 2026”, il progetto di educazione alla comunicazione etica e sociale che è culminata in un hackathon multidisciplinare dedicato agli studenti di cinque scuole superiori della provincia di Forlì: l’Istituto Professionale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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