Tra lanci di sassi e calci arrestati due pusher

Nelle ultime ore, la polizia ha arrestato due persone coinvolte in attività di spaccio. Durante le operazioni, sono state sequestrate diverse dosi di cocaina e centinaia di euro in contanti. In un episodio, i pusher hanno reagito con violenza lanciando sassi e calci agli agenti. Le attività si sono svolte in due distinti interventi, che hanno portato anche al fermo di altre persone sospettate di aver partecipato alle operazioni di vendita di droga.

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Due le attività distinte, condotte dalla polizia, si sono concluse con il sequestro di diverse dosi di cocaina, centinaia di euro in contanti e, purtroppo, con la violenta reazione dei pusher. Spaccio nel parcheggio Il primo intervento è scattato in via Manzi, nel quartiere Navile. Da giorni i. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Terrore a Ciriè: due giovani assaltano la Caritas con sassi e calciDue venticinquenni residenti a Ciriè hanno scatenato il caos davanti alla sede della Caritas in via Braccini, nella tarda mattinata di questo venerdì... Pugni, calci e bottiglie di vetro: arrestati due extracomunitariI poliziotti del commissariato di Aversa, sono intervenuti a seguito della segnalazione di una violenta aggressione tra due uomini, entrambi di circa... Richiesta di alcune raccomandazioni per hobby per chi sta a casa e non ha molto denaro da spendere in hobby, ma vuole comunque rimanere intrattenuto reddit Torna il pericolo del lancio dei sassi contro le auto dai cavalcaviaDelle auto sono state colpite da sassi da un cavalcavia. Non si è trattata di una bravata, ma di un gesto che avrebbe potuto creare una tragedia ... virgilio.it Falò a Torre Annunziata, lanci di sassi nella notte di Sant'AntonioTorre Annunziata come Napoli. Ieri sera alti falò sono stati accesi in più punti della città. La tradizione del cippo di Sant'Antonio è diventata dalle venti di ieri un'occasione per appiccare ... napoli.repubblica.it