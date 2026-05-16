Toro 50 anni dal titolo | 80 leggende in campo per la storia
Oggi si celebra il cinquantesimo anniversario di un titolo importante, con un evento che coinvolge ottanta ex calciatori considerati leggende del club. Questi giocatori, protagonisti della squadra che ha vinto lo scudetto, scenderanno in campo per una partita commemorativa. Alla cerimonia parteciperanno diversi nomi noti della rosa che conquistò il campionato, alcuni dei quali sono ancora ricordati per le loro prestazioni di allora. L'evento si svolge in un clima di festa e ricordo, con la partecipazione di ex atleti e tifosi.
? Punti chiave Chi sono gli 80 leggende che scenderanno in campo oggi?. Quali nomi storici della rosa scudettata parteciperanno alla celebrazione?. Come verrà utilizzato l'incasso della partita per la beneficenza?. Perché Dossena, Bonesso e Torrisi riceveranno un premio speciale?.? In Breve Incasso devoluto all'Unione Genitori Italiani per fini benefici.. Partecipazione di 80 ex calciatori tra cui Cereser, Puja e Fuser.. Premio a Dossena, Bonesso e Torrisi per la rimonta del 27 marzo 1983.. Presenza dei discendenti di Gorin, Ferrini, Radice e Navone allo stadio.. Alle ore 15:00 di oggi, sabato 16 maggio 2026, lo stadio Olimpico Grande Torino ospiterà la celebrazione per il cinquantesimo anniversario dell’ultimo scudetto granata. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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