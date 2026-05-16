Toro 50 anni dal titolo | 80 leggende in campo per la storia

Oggi si celebra il cinquantesimo anniversario di un titolo importante, con un evento che coinvolge ottanta ex calciatori considerati leggende del club. Questi giocatori, protagonisti della squadra che ha vinto lo scudetto, scenderanno in campo per una partita commemorativa. Alla cerimonia parteciperanno diversi nomi noti della rosa che conquistò il campionato, alcuni dei quali sono ancora ricordati per le loro prestazioni di allora. L'evento si svolge in un clima di festa e ricordo, con la partecipazione di ex atleti e tifosi.

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