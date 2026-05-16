Toni Visentini ha ricevuto l’Otto d’Asburgo, diventando il terzo giornalista italiano a ricevere questo riconoscimento. Tra i premiati italiani, ci sono stati altri due colleghi, anche se i loro nomi non sono specificati. Visentini si è distinto per il suo lavoro come mediatore tra culture diverse, facilitando il dialogo e la comprensione tra diverse comunità. La premiazione si è svolta in un contesto ufficiale, con la presenza di rappresentanti istituzionali e membri della giuria.

? Punti chiave Chi sono gli altri due giornalisti italiani che hanno vinto il premio?. Come ha fatto Visentini a diventare un mediatore tra culture diverse?. Perché il direttore del Dolomiten definisce l'Alto Adige un villaggio gallico?. Quale ruolo giocano le minoranze linguistiche nel futuro dell'informazione europea?.? In Breve Elmar Pichler Rolle, direttore del Dolomiten, ha tenuto la laudatio a Bolzano.. Visentini segue i colleghi Gian Antonio Stella e Paolo Rumiz nel ricevere il premio.. L'evento Midas ha riunito i media delle diverse aree linguistiche europee.. Il giornalista ha operato per anni presso la redazione del Trentino Alto Adige. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Toni Visentini riceve l’Otto d’Asburgo: è il terzo italiano premiato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

IBI 2026, il bilancio del weekend italiano: sei vittorie su otto, fuori Paolini, dentro Musetti e Darderi. E lunedì arriva il terzo turno di SinnerSabato 9 maggio: il “4 su 4” che ha acceso il Foro (con un’unica nota stonata) La giornata di sabato resterà tra le più belle dell’edizione 2026 per...

Perché il governo alza i toni e accelera sul riarmo italianoUna serie di nodi di cui Guido Crosetto - per competenza professionale - era già perfettamente consapevole da tempo, sono arrivati al pettine...

Premio Otto d'Asburgo al giornalista ANSA Toni VisentiniToni Visentini, a lungo responsabile della redazione ANSA del Trentino Alto Adige ed editorialista del Corriere del Trentino e dell'Alto Adige, ha ricevuto il premio Otto d'Asburgo dell'associazione d ... ansa.it

Croce al merito del Land Tirolo a Toni VisentiniL'ex responsabile dell'ANSA di Trento e Bolzano e caporedattore Toni Visentini il 15 agosto riceverà, come primo giornalista di lingua italiana, la croce al merito del Land Tirolo. Ovviamente Sono ... ansa.it