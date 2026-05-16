Tio gigantesco guida l’Adamant alla salvezza

Nella partita tra Fulgor Fidenza e Adamant Ferrara, il punteggio finale è stato di 68 a 77 a favore di Ferrara. I giocatori di entrambe le squadre hanno messo in campo diversi punti, con Milovanovic che ha segnato 18, Zucca 17 e Mantynen 12. Per Fidenza, Carnevale ha totalizzato 3 punti, mentre Obase e Placinschi hanno contribuito con 7. La gara si è svolta tra le mura di casa della Fulgor, con i tifosi presenti a sostenere le rispettive squadre lungo tutto l’incontro.

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