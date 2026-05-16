Tio gigantesco guida l’Adamant alla salvezza
Nella partita tra Fulgor Fidenza e Adamant Ferrara, il punteggio finale è stato di 68 a 77 a favore di Ferrara. I giocatori di entrambe le squadre hanno messo in campo diversi punti, con Milovanovic che ha segnato 18, Zucca 17 e Mantynen 12. Per Fidenza, Carnevale ha totalizzato 3 punti, mentre Obase e Placinschi hanno contribuito con 7. La gara si è svolta tra le mura di casa della Fulgor, con i tifosi presenti a sostenere le rispettive squadre lungo tutto l’incontro.
fulgor fidenza 68 adamant ferrara 77 FULGOR: Carnevale ne, Pezzani 3, Mane 4, Milovanovic 18, Zucca 17, Caporaso ne, Scattolin 4, Ghidini 3, Stuerdo ne, Mantynen 12, Obase ne, Placinschi 7. All. Origlio. ADAMANT FERRARA: Pampoini ne, Pellicano, Sackey 4, Pierotti 23, Gatti 7, Tio 27, Solaroli ne, Casagrande 8, Motta ne, Marchini, Jovanovic 8, Caiazza ne. All. Sacco. Parziali: 22-24; 35-33; 51-53. Dopo una stagione tribolatissima, tra lutti, sfortune, cambi in corsa ed errori, l’Adamant può finalmente festeggiare la salvezza vincendo gara 4 a Fidenza e conquistandosi così la permanenza in B Nazionale. Sulle spalle di un incredibile Tio, ma anche di uno stoico Pierotti, Ferrara conduce per lunghi tratti anche nella quarta partita della serie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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