Il dibattito sulla viabilità lungo la strada Tiberina si riaccende dopo che il Partito Democratico ha presentato un’interrogazione al Ministro dell’interno. La questione riguarda i cantieri gestiti da Anas, che risultano frequentemente inattivi, e i punti di blocco che causano lunghe congestioni nel traffico nella regione. La situazione ha portato a diverse proteste da parte degli automobilisti, mentre le autorità sono chiamate a chiarire le ragioni di queste interruzioni e a individuare eventuali soluzioni.

? Punti chiave Perché i cantieri Anas sulla Tiberina risultano spesso inattivi?. Quali sono i nodi stradali che paralizzano il traffico umbro?. Come influirà l'Anno Francescano sul caos viario della Tiberina?. Chi dovrà rispondere dei ritardi e della sicurezza nei cantieri?.? In Breve Senatore Walter Verini denuncia rallentamenti tra Collestrada, Ponte San Giovanni e zone di Terni.. Cantieri Anas con centinaia di milioni di euro appaiono inattivi o con pochi operai.. Aumento flussi previsto per l'anno francescano con rischio saturazione strade verso centri religiosi.. Ritardi logistici colpiscono imprese locali e pendolari lungo l'asse Umbria-Toscana-Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tiberina nel caos: il Pd interroga Salvini sui blocchi della viabilità

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