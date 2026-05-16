The Gift + Torrebruma | la magia diventa esperienza educativa
Dal 22 maggio al 17 luglio 2026, tra Bologna e Firenze, si svolge l’evento “The Gift + Torrebruma”, che unisce il gioco di ruolo dal vivo a un’esperienza educativa rivolta ai giovani. L’iniziativa mira a offrire ai partecipanti momenti di confronto e scoperta di sé, utilizzando i linguaggi dell’arte come strumenti di crescita. L’obiettivo è creare un percorso condiviso di intrattenimento e apprendimento, con l’intento di coinvolgere i più giovani in un’attività che combina divertimento e sviluppo personale.
Dal 22 maggio al 17 luglio 2026, tra Bologna e Firenze, il LARP sale simbolicamente in cattedra con “The Gift + Torrebruma”, dando ai giovanissimi una preziosa occasione di confronto, scoperta di sé e intrattenimento per costruire un percorso di crescita condiviso attraverso i linguaggi dell’arte. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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Nasce The Gift + Torrebruma, il progetto che porta il LARP nei percorsi educativi dedicati ai più giovani. Scopri di più qui >>> siae.it/it/notizie/the… #SIAE #dallapartedichicrea x.com
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