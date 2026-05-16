The Gift + Torrebruma | la magia diventa esperienza educativa

Dal 22 maggio al 17 luglio 2026, tra Bologna e Firenze, si svolge l’evento “The Gift + Torrebruma”, che unisce il gioco di ruolo dal vivo a un’esperienza educativa rivolta ai giovani. L’iniziativa mira a offrire ai partecipanti momenti di confronto e scoperta di sé, utilizzando i linguaggi dell’arte come strumenti di crescita. L’obiettivo è creare un percorso condiviso di intrattenimento e apprendimento, con l’intento di coinvolgere i più giovani in un’attività che combina divertimento e sviluppo personale.

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