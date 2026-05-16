Torino - La nuova collana annuale Bonelli debutta con I due sceriffi, storia inedita firmata Ruju e Casertano tra Texas, Tigua e azione western dal ritmo serrato. Sergio Bonelli Editore porta in edicola e fumetteria una nuova proposta per i lettori di Tex Willer. Si intitola Tex La Leggenda ed è una testata a periodicità annuale, pensata per raccogliere ogni volta una storia completa e inedita ambientata in uno dei luoghi più riconoscibili del West. Il primo albo della collana è I due sceriffi, disponibile dal 16 maggio 2026. Il volume si presenta nel classico formato bonelliano brossurato, con 224 pagine in bianco e nero, formato 16x21 cm, al prezzo di copertina di 9,90 euro. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Tex La Leggenda in edicola: il West cambia volto ancora una volta

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