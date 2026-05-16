Test sirene di allerta la simulazione ha interessato l' area urbana del Ponte Vecchio e il quartiere Ravennate

Oggi, sabato 16 maggio, alle ore 15:00, è stato effettuato un test delle sirene di allerta lungo il tratto urbano del fiume Savio, in corrispondenza del Ponte Vecchio e del quartiere Ravennate. La prova si è svolta in occasione del terzo anniversario dell’alluvione verificatasi nel maggio 2020. Le sirene, installate nel 2025, sono state attivate per segnalare un rischio di esondazione. La simulazione ha interessato le aree urbane circostanti, coinvolgendo residenti e autorità locali.

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