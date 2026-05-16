Test sirene di allerta la simulazione ha interessato l' area urbana del Ponte Vecchio e il quartiere Ravennate
Oggi, sabato 16 maggio, alle ore 15:00, è stato effettuato un test delle sirene di allerta lungo il tratto urbano del fiume Savio, in corrispondenza del Ponte Vecchio e del quartiere Ravennate. La prova si è svolta in occasione del terzo anniversario dell’alluvione verificatasi nel maggio 2020. Le sirene, installate nel 2025, sono state attivate per segnalare un rischio di esondazione. La simulazione ha interessato le aree urbane circostanti, coinvolgendo residenti e autorità locali.
In occasione del terzo anniversario dell’alluvione del maggio 2023, oggi, sabato 16 maggio, alle ore 15:00, il Comune ha effettuato un test delle sirene di allerta per il rischio di esondazione, installate nel 2025 lungo il tratto urbano del fiume Savio, in corrispondenza del Ponte Vecchio e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
suono allarme antifurto - effetto sonoro
Sullo stesso argomento
Crisi nucleare e IA: l’allarme del 95% dopo i test di simulazioneUn esperimento condotto da Kenneth Payne presso il King’s College London ha rivelato come l’integrazione di modelli linguistici avanzati in scenari...
Leggi anche: "Sentirete suonare le sirene", ma è solo una simulazione
Sabato 16 maggio, alle ore 15:00, in occasione del terzo anniversario dall’alluvione di maggio 2023 il Comune effettuerà un test delle sirene di allerta per segnalare l’eventuale pericolo di esondazione installate nel 2025 lungo il tratto urbano del fiume Savi facebook
Il suono delle sirene d’allerta a tre anni dall’alluvioneOggi, sabato 16 maggio, alle 15, in occasione del terzo anniversario dall’alluvione di maggio 2023 il Comune ha effetuato un test delle sirene di allerta per segnalare l’eventuale pericolo di esondazi ... corrierecesenate.it
Cesena, test del sindaco per la sirena anti-esondazione a Ronta VIDEOOggi alle 15, in occasione del terzo anniversario dall’alluvione, il Comune di Cesena ha effettuato un test delle sirene di allerta per segnalare ... corriereromagna.it