Terremoto a Gemona l' omaggio agli alpini vittime dell' Orcolat

A Gemona si terrà un evento che durerà due giorni, dedicato a ricordare le vittime dell’Orcolat e a onorare gli alpini coinvolti. Durante questa manifestazione, ci saranno momenti di riflessione e incontri tra rappresentanti dell’esercito e cittadini. La commemorazione si svolge in un luogo simbolico e prevede diverse iniziative per mantenere vivo il ricordo di quanto accaduto. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano rendere omaggio alle persone colpite dal disastro.

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