Terremoto a Gemona l' omaggio agli alpini vittime dell' Orcolat

Da udinetoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Gemona si terrà un evento che durerà due giorni, dedicato a ricordare le vittime dell’Orcolat e a onorare gli alpini coinvolti. Durante questa manifestazione, ci saranno momenti di riflessione e incontri tra rappresentanti dell’esercito e cittadini. La commemorazione si svolge in un luogo simbolico e prevede diverse iniziative per mantenere vivo il ricordo di quanto accaduto. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano rendere omaggio alle persone colpite dal disastro.

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Saranno due giorni intensi, ricchi di momenti di riflessione e di incontro tra esercito e cittadinanza. delle commemorazioni organizzate dall’esercito per il 50° anniversario del terremoto del Friuli, sono previste una serie di iniziative volte a ricordare l’impegno corale, totale e decisivo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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