Terremoto a Gemona l' omaggio agli alpini vittime dell' Orcolat
A Gemona si terrà un evento che durerà due giorni, dedicato a ricordare le vittime dell’Orcolat e a onorare gli alpini coinvolti. Durante questa manifestazione, ci saranno momenti di riflessione e incontri tra rappresentanti dell’esercito e cittadini. La commemorazione si svolge in un luogo simbolico e prevede diverse iniziative per mantenere vivo il ricordo di quanto accaduto. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano rendere omaggio alle persone colpite dal disastro.
Saranno due giorni intensi, ricchi di momenti di riflessione e di incontro tra esercito e cittadinanza. delle commemorazioni organizzate dall’esercito per il 50° anniversario del terremoto del Friuli, sono previste una serie di iniziative volte a ricordare l’impegno corale, totale e decisivo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Sullo stesso argomento
Due concerti a Majano e Gemona 8 e 9 maggio. protagonisti oltre 100 musicisti. Omaggio solenne alle vittime del 1976A cinquant’anni dal sisma che ha segnato per sempre il volto e l’anima della nostra terra, l’Unione Società Corali Friulane (USCF) e l’Orchestra...
Terremoto del Friuli, i 50 anni dalla tragedia. Mattarella e Meloni a Gemona. Omaggio in cimitero e consiglio regionale straordinario: la direttaFRIULI VENEZIA GIULIA - Friuli, 6 maggio 1976, ore 21: il momento della catastrofe.
Ho promosso con molto piacere, questa mattina alla Camera, la presentazione del libro Quando tornano le rondini - Friuli 1976: memorie di un terremoto, di Giada Messetti. Credo che l’opera dell’autrice e sinologa, originaria di Gemona, sia un omaggio imp facebook
#6maggio, #Gemona,concerto per il 50° del #terremoto. #8maggio, #Roma,recital per l'anniversario del Trattato di Roma. Vuoi mica far mancare qualche spicciolo al c@mer@t@ #Bocelli che non arriva a fine mese con lo stabilimento #balneare 5stars in V x.com
50 anni dal terremoto in Friuli, Meloni con Mattarella a Gemona: Miglior modello di ricostruzione reddit
A Gemona la Messa con il cardinale Zuppi. La benedizione di Papa Leone al FriuliAlle spalle del presidente della Cei il Crocefisso ligneo mutilato. Alla funzione in caserma le Diocesi gemellate e i volontari di allora ... rainews.it
50 anni dal terremoto del Friuli: Gemona ricorda il sisma con Mattarella, Meloni | DIRETTAGemona ricorda i 50 anni dal terremoto del Friuli con Mattarella, Meloni, cerimonie e diretta Nordest24. nordest24.it