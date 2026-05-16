Terre di Castelli si rafforza il Corpo Unico di polizia locale
L’Unione Terre di Castelli ha annunciato l’ingresso di nuovi agenti nel Corpo Unico di Polizia Locale, rafforzando così la squadra. La decisione fa parte di un piano di potenziamento dell’organico approvato dalla Giunta dell’Unione nei mesi precedenti. La presenza di ulteriori agenti mira a migliorare la copertura dei servizi di sicurezza e controllo sul territorio. Questa iniziativa si inserisce in un processo di ampliamento delle risorse umane dedicate alla gestione delle attività di polizia locale.
L’Unione Terre di Castelli rafforza il Corpo Unico di Polizia Locale con l’ingresso di nuovi agenti, avviando un percorso di potenziamento dell’organico programmato dalla Giunta dell’Unione nei mesi scorsi. Le nuove assunzioni, distribuite sui diversi presidi territoriali, rappresentano un. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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