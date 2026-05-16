Terni mensa Benedetto Brin | Kiss and go e percorso ad anelli In arrivo le attrezzature del refettorio
A Terni, si è svolto un nuovo sopralluogo presso la mensa dell’istituto Benedetto Brin, coinvolgendo le commissioni consiliari di prima e seconda istanza. Durante l’ispezione sono state verificate le condizioni dei lavori in corso, che prevedono l’installazione di un sistema “kiss and go” e di un percorso ad anelli. Sono inoltre in arrivo le attrezzature destinate al refettorio, con l’obiettivo di completare le operazioni di allestimento della struttura.
Un nuovo sopralluogo della prima e seconda consiliare per fare il punto sullo stato dei lavori nella nuova mensa dell’istituto Benedetto Brin. L’architetto Carlo Fioretti ha fornito gli ultimi aggiornamenti a presenti, nel corso della mattinata di venerdì 15 maggio alla presenza dell’assessore. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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