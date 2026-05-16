Terni Lirio Abbate svela i segreti di Messina Denaro a Palazzo Primavera

A Terni, il giornalista ha presentato i diari di Messina Denaro, rivelando contenuti inediti sul suo passato e sulle sue attività. Durante l’evento, sono stati discussi anche aspetti legati alle strategie femminili per contrastare la presenza della 'ndrangheta. Il libro analizza le modalità con cui le donne possono opporsi alla criminalità organizzata, offrendo spunti e riflessioni sui possibili metodi di resistenza. La presentazione si è svolta presso Palazzo Primavera, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

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? Domande chiave Cosa rivelano i diari di Messina Denaro presentati da Lirio Abbate?. Come possono le donne sconfiggere la 'ndrangheta secondo il nuovo libro?. Chi porterà la memoria di Peppino Impastato al PalaSì di Terni?. Come trasformeranno gli studenti i loro scritti in azioni politiche concrete?.? In Breve Programma dal 19 al 29 maggio presso Palazzo Primavera, Cityplex e PalaSì.. Rossano Pastura modera l'incontro con Lirio Abbate il 19 maggio.. Proiezione del film di Pif il 20 maggio al Cityplex Politeama.. Giovanni Impastato presenta il libro su Peppino Impastato il 29 maggio.. Il 19 maggio alle ore 17, il Palazzo di Primavera di Terni ospiterà Lirio Abbate per presentare due volumi dedicati ai segreti di Matteo Messina Denaro e alla lotta delle donne contro la ‘ndrangheta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terni, Lirio Abbate svela i segreti di Messina Denaro a Palazzo Primavera ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "33 telefonate? Niente doveva essere concordato". Anche Lirio Abbate smaschera Scarpinato e Natoli da SottileLa richiesta di archiviazione da parte del Procuratore della Repubblica di Caltanissetta Salvatore De Luca, in cui sono contenute diverse... Palazzo Oir svela i suoi segreti: dai lavori per la Pinacoteca riaffiorano i muri del QuattrocentoProseguono i lavori di ristrutturazione, restauro e rifunzionalizzazione di Palazzo Oir, nel cuore del centro storico di Cesena, affacciato su piazza...