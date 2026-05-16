Terni l’inflazione schizza al 2,5% | carrello e bollette in salita

A Terni, l’inflazione ha raggiunto il 2,5%, portando a un aumento dei prezzi di generi di prima necessità e servizi. La spesa settimanale si è fatta più onerosa, con un incremento dei costi legato, tra gli altri, alla verdura e alle bollette energetiche. I cittadini devono affrontare costi più elevati per prodotti alimentari come il caffè e per le utenze domestiche, che risultano più alte rispetto a qualche mese fa. La situazione si riflette nelle tasche di chi ogni giorno deve pianificare il proprio bilancio.

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? Punti chiave Quanto incide il rincaro della verdura sulla spesa settimanale a Terni?. Come influisce l'impennata del caffè sul budget dei cittadini?. Perché i costi dei trasporti sono cresciuti così tanto dopo Pasqua?. Quali beni alimentari hanno registrato il rincaro più alto questo mese?.? In Breve Beni di prima necessità aumentati al 4,6% con verdura al 6,6%. Utenze in crescita del 4% con energia elettrica al 6,2%. Carburanti in rialzo con gasolio al 10% e metano al 9,9%. Prezzo del caffè nei bar ternani salito del 10,8% per mercati internazionali. L’inflazione a Terni ha registrato un balzo al 2,5% nel mese di aprile, segnando un incremento netto rispetto all’1,4% rilevato nel mese precedente secondo i dati dei Servizi statistici del Comune. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terni, l’inflazione schizza al 2,5%: carrello e bollette in salita ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Terni, l’inflazione raddoppia a marzo: carrello e bollette pesanoI dati economici raccolti dalla direzione generale servizi statistici del Comune di Terni delineano un quadro di forte pressione sui bilanci delle... Inflazione al 2,7% e carrello della spesa in salita: il debito vola? Punti chiave Come influenzerà il rincaro energetico la tua spesa alimentare mensile? Quali prodotti di prima necessità hanno registrato il balzo... Effetto Iran, l'inflazione schizza al 2,8%, rallenta il PilNel primo trimestre del 2026 il Pil italiano è cresciuto dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti e dello 0,7% rispetto allo stesso trimestre del 2025. Lo rende noto l'Istat in base alle stime preli ... ansa.it La guerra in Iran taglia le stime di crescita dell’Italia: nel 2026 Pil al ribasso (+0,7%), l’inflazione schizza al 2,1%Moody’s taglia le stime di crescita per l’Italia nel 2026 per effetto della guerra in Iran: inflazione in aumento al 2,1% e Pil in calo allo 0,7% Moody’s ha rivisto leggermente al ribasso le stime di ... affaritaliani.it