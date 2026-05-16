Terni l’inflazione schizza al 2,5% | carrello e bollette in salita
A Terni, l’inflazione ha raggiunto il 2,5%, portando a un aumento dei prezzi di generi di prima necessità e servizi. La spesa settimanale si è fatta più onerosa, con un incremento dei costi legato, tra gli altri, alla verdura e alle bollette energetiche. I cittadini devono affrontare costi più elevati per prodotti alimentari come il caffè e per le utenze domestiche, che risultano più alte rispetto a qualche mese fa. La situazione si riflette nelle tasche di chi ogni giorno deve pianificare il proprio bilancio.
? Punti chiave Quanto incide il rincaro della verdura sulla spesa settimanale a Terni?. Come influisce l'impennata del caffè sul budget dei cittadini?. Perché i costi dei trasporti sono cresciuti così tanto dopo Pasqua?. Quali beni alimentari hanno registrato il rincaro più alto questo mese?.? In Breve Beni di prima necessità aumentati al 4,6% con verdura al 6,6%. Utenze in crescita del 4% con energia elettrica al 6,2%. Carburanti in rialzo con gasolio al 10% e metano al 9,9%. Prezzo del caffè nei bar ternani salito del 10,8% per mercati internazionali. L’inflazione a Terni ha registrato un balzo al 2,5% nel mese di aprile, segnando un incremento netto rispetto all’1,4% rilevato nel mese precedente secondo i dati dei Servizi statistici del Comune. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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