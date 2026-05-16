Terni-Foligno ferma per un mese | arrivano i bus per i lavori da 228 mln

A Terni e Foligno, i treni sono fermi per un mese a causa di lavori sulla linea. Durante questo periodo, saranno disponibili servizi di autobus sostitutivi. I lavori, del valore di 228 milioni di euro, riguardano l’installazione del sistema ERTMS, che potrebbe influenzare i tempi di viaggio. Gli abbonati che hanno subito disagi possono richiedere rimborsi, secondo le modalità stabilite dalle compagnie ferroviarie. La sospensione si è resa necessaria per consentire l’esecuzione degli interventi di ammodernamento.

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? Domande chiave Come cambieranno i tempi di viaggio con il sistema ERTMS?. Quali rimborsi spettano agli abbonati per il blocco dei treni?. Come influirà il raddoppio del binario sulla capacità della linea?. Quali treni specifici subiranno la soppressione durante il mese di cantieri?.? In Breve Investimento di 190 milioni per sistema ERTMS e 38 milioni per raddoppio Spoleto-Campello.. Sostituzione treni con bus con tempi di percorrenza stimati in 90 minuti.. Soppressione treni 8852 dal 17 maggio e 8851 fino al 26 giugno.. Rimborso pro-quota per abbonati mensili Frecciargento sulla tratta interessata a maggio.. Dal 18 maggio al 13 giugno la linea ferroviaria Terni-Foligno subirà un blocco totale della circolazione a causa di massicci interventi di potenziamento infrastrutturale gestiti da Rete Ferroviaria Italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terni-Foligno ferma per un mese: arrivano i bus per i lavori da 228 mln ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Treni, lavori sulla tratta Terni-Foligno: modifiche alla circolazioneDa lunedì 18 maggio partono i lavori di potenziamento infrastrutturale sulla tratta Terni-Foligno della linea Orte-Ancona. Linea Terni-Rieti-L’Aquila, stop ai treni dal 13 aprile al 10 maggio: lavori da 120 milioni e bus sostitutiviCircolazione ferroviaria sospesa per quasi un mese sulla linea Terni–Rieti–L’Aquila–Sulmona. Modifiche alla circolazione ferroviaria nella tratta Terni-Foligno(ANSA) - PERUGIA, 16 MAG - Per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla tratta Terni-Foligno della linea Orte-Ancona, i treni Frecciargento, gli Intercity e quelli del Regionale di Trenitalia (G ... msn.com