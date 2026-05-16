Tensione in pieno centro | ubriaco cerca di colpire i carabinieri e viene denunciato

Nella zona centrale della città, un uomo in stato di ebbrezza ha rifiutato di fornire le proprie generalità ai militari e successivamente ha tentato di colpirli. L’intervento delle forze dell’ordine si è reso necessario per gestire la situazione, che si è conclusa con la denuncia dell’uomo. Non si sono registrati feriti o altri episodi di rilievo durante l’evento. La vicenda si è svolta nel giro di pochi minuti, attirando l’attenzione dei passanti.

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