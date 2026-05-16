Tennis in carrozzina | lo sport incontra la solidarietà
A Città di Castello si è svolta una tappa di “Il tennis in carrozzina scende in provincia”, un'iniziativa nazionale promossa dalla Federazione Italiana Tennis e Padel in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico. L'evento ha coinvolto atleti e appassionati, offrendo dimostrazioni e incontri aperti al pubblico per promuovere la pratica del tennis in carrozzina e sensibilizzare sull'inclusione nello sport. La manifestazione si è svolta in una cornice dedicata alle attività sportive e sociali della città.
A Città di Castello ha fatto tappa “Il tennis in carrozzina scende in provincia” iniziativa nazionale promossa dalla Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) in collaborazione con il comitato Italiano Paralimpico (CIP), finalizzata alla diffusione capillare del tennis in carrozzina e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Sullo stesso argomento
Sport e inclusione, tennis in carrozzina a Capri LeoneIl Parco Urbano “Peppino Grasso” di Rocca di Capri Leone ha ospitato una bellissima giornata di sport, inclusione e partecipazione con l’evento...
Leggi anche: Accademia dello Sport per la Solidarietà, al via il torneo di tennis dei cinquant’anni: «Una storia di passione e di solidarietà»
Al Parco Urbano Peppino Grasso di Rocca di Capri Leone si è svolta una giornata dedicata al Tennis in Carrozzina, con la partecipazione di atleti, famiglie e cittadini. Il sindaco Grasso ha evidenziato il valore inclusivo dello sport. facebook
Tennis in Carrozzina, grande partecipazione a Rocca di Capri Leone (ME). Grasso: Lo sport è inclusione dlvr.it/TSS7CQ x.com
Tennis in carrozzina, la marsalese Beatrice Draghici campionessa Itf Juniores a PratoLa marsalese Beatrice Draghici continua a far parlare di sé nel panorama del tennis in carrozzina internazionale. La 17enne atleta del Nuovo Circolo Tennis Marsala Sportabilia ha conquistato il torneo ... tp24.it
Il tennista professionista Mika Brunold ha ispirato un altro a fare coming out come gay reddit
Dal 19 al 23 maggio Canottieri Padova ospita il torneo di tennis in carrozzinaAl via la sesta edizione del Commit Open, la competizione internazionale promossa dall'associazione L'Onda A.S.D., con atleti da tutto il mondo, ingresso libero e gratuito e iniziative per avvicinare ... padovaoggi.it