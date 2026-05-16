Tennis in carrozzina | lo sport incontra la solidarietà

A Città di Castello si è svolta una tappa di “Il tennis in carrozzina scende in provincia”, un'iniziativa nazionale promossa dalla Federazione Italiana Tennis e Padel in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico. L'evento ha coinvolto atleti e appassionati, offrendo dimostrazioni e incontri aperti al pubblico per promuovere la pratica del tennis in carrozzina e sensibilizzare sull'inclusione nello sport. La manifestazione si è svolta in una cornice dedicata alle attività sportive e sociali della città.

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