Tempo di addii L’ultima sfida di Marius Marin

Il campionato sta per terminare e per il Pisa si avvicina l'ultima partita casalinga della stagione. La squadra si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida che rappresenta l’ultimo impegno in casa prima della fine del campionato. La partita si svolgerà all’Arena e segnerà l’addio ufficiale a questa fase del torneo, con i giocatori che si apprestano a vivere l’ultima occasione di giocare davanti ai propri tifosi questa stagione.

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di Lorenzo Vero Siamo giunti alla vigilia della sfida contro il Napoli. La vigilia della penultima partita stagionale, per il Pisa, nonché l’ultima all’Arena. Una vigilia che non sarà accompagnata dalle dichiarazioni dei protagonisti. Infatti, non parlerà né Antonio Conte, tecnico degli azzurri, né Oscar Hiljemark. Per l’allenatore nerazzurro si tratta della seconda settimana consecutiva senza la conferenza stampa della vigilia. Al centro sportivo di San Piero a Grado è in programma la rifinitura, l’ultima seduta di lavoro prima della sfida che sarà con quasi ogni certezza l’ultima di Marius Marin in nerazzurro. Come noto, il centrocampista rumeno, che intanto è stato convocato dal commissario tecnico della Romania Hagi per le amichevoli contro la Georgia e il Galles, non rinnoverà il proprio contratto, in scadenza a giugno del 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tempo di addii L’ultima sfida di Marius Marin ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il notiziario. Marius Marin tenta (di nuovo) il recuperoNel mezzo al caos dirigenziale che ha tenuto banco attorno al mondo Pisa, riparte oggi la preparazione della squadra nerazzurra in vista della... Rolling Stones oltre il mito: l’ultima sfida al tempoC’è un momento, nelle grandi traiettorie culturali, in cui la rilevanza non si misura più nella capacità di aderire al presente, ma in quella di... Quattro matrimoni e un funerale Newell, 1994 Un racconto gentile sull’incapacità di scegliere e sul tempo che scivola via (tra una cerimonia e l’altra). Tra matrimoni e addii, il film osserva l’amore da lontano con pudore e sarcasmo. Gradevole, ma poco x.com È tempo di dire addio ragazzi reddit Morte di Catherine O’Hara, l’addio di Macaulay Culkin: Mamma, pensavo avessimo più tempoKevin MacCallister dice addio a sua mamma. La storia di abbandono più nota della storia del cinema, un bambino lasciato solo dalla sua famiglia durante le festività natalizie, l'espressione iconica di ... fanpage.it