Telefonate sospette parla il carabiniere | Mai aiuti a Sempio
Il carabiniere in pensione Silvio Sapone ha dichiarato di non aver mai fornito aiuti a persone di nome Sempio e di non conoscere questa famiglia. La sua testimonianza è stata resa lo scorso 17 novembre in un'udienza davanti alla Procura di Pavia, dove è stato ascoltato come testimone. Le sue affermazioni si inseriscono nel quadro di indagini riguardanti telefonate sospette e possibili coinvolgimenti, ma l'ex ufficiale ha negato ogni coinvolgimento o collaborazione con i soggetti sotto indagine.
"Non ho agevolato nessuno e non conosco i Sempio": si difende così, sentito a verbale come teste in Procura a Pavia lo scorso 17 novembre il carabiniere ora in pensione Silvio Sapone. Al centro dell'audizione davanti al pm Chiara Bonfadini ci sono le quattro telefonate del militare a Andrea Sempio, senza risposta, del 21 gennaio 2017. Sapone è stato convocato nella nuova indagine su Garlasco, che vede Sempio indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. "Perché fece quelle chiamate?", è la domanda. Risposta: "Si pensava di sentire Sempio a verbale e l'ho chiamato per fargli la notifica. Poi i magistrati hanno cambiato idea perché lo volevano prima intercettare". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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