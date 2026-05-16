Telefonate sospette parla il carabiniere | Mai aiuti a Sempio

Il carabiniere in pensione Silvio Sapone ha dichiarato di non aver mai fornito aiuti a persone di nome Sempio e di non conoscere questa famiglia. La sua testimonianza è stata resa lo scorso 17 novembre in un'udienza davanti alla Procura di Pavia, dove è stato ascoltato come testimone. Le sue affermazioni si inseriscono nel quadro di indagini riguardanti telefonate sospette e possibili coinvolgimenti, ma l'ex ufficiale ha negato ogni coinvolgimento o collaborazione con i soggetti sotto indagine.

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"Non ho agevolato nessuno e non conosco i Sempio": si difende così, sentito a verbale come teste in Procura a Pavia lo scorso 17 novembre il carabiniere ora in pensione Silvio Sapone. Al centro dell'audizione davanti al pm Chiara Bonfadini ci sono le quattro telefonate del militare a Andrea Sempio, senza risposta, del 21 gennaio 2017. Sapone è stato convocato nella nuova indagine su Garlasco, che vede Sempio indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. "Perché fece quelle chiamate?", è la domanda. Risposta: "Si pensava di sentire Sempio a verbale e l'ho chiamato per fargli la notifica. Poi i magistrati hanno cambiato idea perché lo volevano prima intercettare". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Telefonate sospette, parla il carabiniere: "Mai aiuti a Sempio" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La telefonata di un carabiniere che salva la vita a un ragazzo che stava per compiere un folle gesto Sullo stesso argomento Garlasco, Sempio e quelle telefonate sospette. L’ex carabiniere: “Non l'ho mai agevolato"Pavia, 15 maggio 2026 – Tra i tanti misteri, ancora da risolvere o addirittura irrisolvibili, del caso Garlasco c’è anche quello delle quattro... "Un errore? Mai prima". Cosa dicono i carabinieri sulle telefonate di Sempio a casa PoggiCi sono alcune telefonate che alimentano i sospetti degli investigatori su Andrea Sempio. Telefonate sospette, parla il carabiniere: Mai aiuti a SempioNon ho agevolato nessuno e non conosco i Sempio: si difende così, sentito a verbale come teste in Procura a Pavia lo scorso 17 novembre il carabiniere ora in pensione Silvio Sapone. Al centro dell'a ... ilgiornale.it Garlasco, Sempio e quelle telefonate sospette. L’ex carabiniere Sapone: Non l'ho mai agevolatoSilvio Sapone, militare in pensione, era stato interrogato dalla Procura di Pavia in merito alle ben 16 chiamate, di cui 4 con il cellulare, fatte al 37enne accusato per l’omicidio di Chiara Poggi ... ilgiorno.it