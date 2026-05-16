Teatro in scena | Goldoni a Seregno e il dramma di Barbon! a Biassono
? Domande chiave Come cambieranno le relazioni tra i vicini dopo l'arrivo di Barbon? Chi riuscirà a risolvere il mistero del Circo Maledetto a Sovico? Cosa accadrà nella piazza veneziana di Seregno con la nuova rilettura? Dove si possono acquistare i biglietti per gli spettacoli di stasera??? In Breve Seregno: biglietti per Il campiello tra 10 e 12 euro sul sito della compagnia. Biassono: replica di Barbon! domani alle 16:30 con prezzi fino a 15 euro. Sovico: cena con delittio Il mistero de . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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