Teatro delle Muse | utile di 115mila euro e nuova gestione ad Ancona
Il Teatro delle Muse di Ancona ha registrato un utile di 115mila euro al termine dell'ultimo esercizio finanziario. La gestione del teatro è passata a una nuova amministrazione, che ha preso in carico le attività dopo aver affrontato un debito pregresso. In due anni, gli incassi sono raddoppiati rispetto ai periodi precedenti, secondo quanto comunicato dalla Fondazione responsabile. Restano però da chiarire i dettagli relativi al vecchio debito e alle strategie adottate per aumentare i ricavi.
? Domande chiave Come ha fatto la Fondazione a raddoppiare gli incassi in due anni?. Quale vecchio debito ha pesato sul bilancio finale del Teatro?. Perché il progetto Anteprima Giovani ha registrato il tutto esaurito?. Cosa accadrà nel 2027 con il bicentenario delle Muse?.? In Breve Incassi stagioni liriche raddoppiati a 109.030 euro con 4.023 presenze totali nel 2025.. Progetto Anteprima Giovani con successo totale per studenti delle scuole e della Politecnica.. Presidente Andrea Zampini e assessora Marta Paraventi guidano il nuovo corso gestionale.. Obiettivi 2027 e 2028 per il bicentenario del teatro e Capitale Italiana della Cultura.. Il bilancio 2025 della Fondazione Teatro delle Muse ‘Franco Corelli’ si è chiuso con un utile netto di 115. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Da Sanremo al Teatro delle Muse, Sal Da Vinci in concerto ad Ancona: parte la prevendita dei bigliettia prevendita dei biglietti partirà in esclusiva per Ticketone per 5 giorni da oggi, lunedì 30 marzo dalle ore 15.
Quarantacinque anni di musica nelle scuole medie di Ancona, la celebrazione al Teatro delle MuseANCONA – Era il 1980 quando la musica entrava ufficialmente tra i banchi di scuola ad Ancona.
Fondazione Teatro delle Muse Franco Corelli: bilancio in utile e boom di spettatori per la stagione lirica x.com
Fondazione Muse Utili e boom della liricaBilancio in positivo nel 2025 con un aumento degli spettatori anche tra i più giovani. Il presidente Zampini: Rilancio e risanamento ... msn.com
Omaggio a Morricone, ospite speciale Susanna Rigacci, per vent’anni la voce solista del maestro Venerdì 8 maggio, ore 21.00 al Teatro Verdi Montecatini Terme, l'ensemble Le Muse diretto dal maestro Andrea Albertini ci conduce nell’universo creativo di Enn facebook
Fondazione Teatro delle Muse Franco Corelli, bilancio 2025 in utileLa Fondazione Teatro delle Muse Franco Corelli di Ancona ha approvato il bilancio dell’esercizio 2025, che si è chiuso con un utile ... centropagina.it