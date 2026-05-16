Teatro delle Muse | utile di 115mila euro e nuova gestione ad Ancona

Il Teatro delle Muse di Ancona ha registrato un utile di 115mila euro al termine dell'ultimo esercizio finanziario. La gestione del teatro è passata a una nuova amministrazione, che ha preso in carico le attività dopo aver affrontato un debito pregresso. In due anni, gli incassi sono raddoppiati rispetto ai periodi precedenti, secondo quanto comunicato dalla Fondazione responsabile. Restano però da chiarire i dettagli relativi al vecchio debito e alle strategie adottate per aumentare i ricavi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui