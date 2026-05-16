Tasso di incidentalità in calo e utile netto di oltre 89 milioni di euro per l' Autostrada del Brennero nel 2025

Il Consiglio di Amministrazione di Autostrada del Brennero SpA ha approvato il bilancio di esercizio per il 2025. Nel corso dell'anno, si è registrato un calo del tasso di incidentalità rispetto al periodo precedente. Il risultato economico mostra un utile netto di oltre 89 milioni di euro. La riunione è stata presieduta da Hartmann Reichhalter. I dati riguardano l’andamento della gestione e le performance dell’azienda nel corso dell’anno.

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