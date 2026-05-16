Tasso di incidentalità in calo e utile netto di oltre 89 milioni di euro per l' Autostrada del Brennero nel 2025
Il Consiglio di Amministrazione di Autostrada del Brennero SpA ha approvato il bilancio di esercizio per il 2025. Nel corso dell'anno, si è registrato un calo del tasso di incidentalità rispetto al periodo precedente. Il risultato economico mostra un utile netto di oltre 89 milioni di euro. La riunione è stata presieduta da Hartmann Reichhalter. I dati riguardano l’andamento della gestione e le performance dell’azienda nel corso dell’anno.
Il Consiglio di Amministrazione di Autostrada del Brennero SpA, presieduto da Hartmann Reichhalter, ha approvato il bilancio di esercizio per l'anno 2025. L'annata si chiude con indicatori estremamente positivi, a partire dai ricavi che hanno toccato quota 428 milioni di euro, in aumento rispetto. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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