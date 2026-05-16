La città si è risvegliata con voci che si sono diffuse rapidamente dopo che il sindaco ha annunciato di non voler permettere all’ARS di organizzare la Festa del Duca quest’anno. La decisione ha generato reazioni e sussurri tra cittadini e istituzioni, mentre il tempo a disposizione sembra ridursi. L’assemblea regionale dovrà affrontare questa situazione in breve, cercando di trovare una soluzione che possa evitare la cancellazione dell’evento. La questione ha preso rapidamente una piega che coinvolge più attori locali e regionali.

La città ieri sera si è trovata al centro di un tam tam dopo aver appreso la decisione del sindaco Gambini di non voler concedere all’ARS la possibilità di organizzare quest’anno la Festa del Duca. Uno scenario che nessuno credeva possibile, ma che tecnicamente lo sarebbe se il Comune rifiutasse di concedere autorizzazioni basilari come il suolo pubblico. La notizia è serpeggiata in serata nelle chat di associazioni, contrade e singoli cittadini, molti dei quali sono preoccupati per l’eventuale assenza della manifestazione numericamente più grossa dell’estate, che per qualche giorno riempie il centro storico, creando un indotto notevole agli esercenti ed anche alle tante attività temporanee come le locande e le bancarelle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tanti gli scenari aperti e poco tempo. L’Ars dovrà correre per salvare tutto

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Influencers, Cowardice, and the Collapse of the West

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