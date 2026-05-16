Tajani smentisce l’accordo con il PD | Serve una manovra energia

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che non esiste alcun accordo tra il suo partito e il Partito Democratico, precisando che è necessaria una manovra energetica. Le voci di possibili intese tra le parti sono state smentite ufficialmente, mentre si fa riferimento a un intervento governativo incentrato sulle politiche energetiche. Nel frattempo, si parla di come la crisi in Iran possa influenzare i costi delle bollette energetiche nelle prossime settimane. Nessun dettaglio sui soggetti coinvolti nelle trattative è stato rivelato.

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