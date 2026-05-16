Taiwan | Taipei risponde a Trump sul rischio di un conflitto remoto

Le tensioni tra Taiwan e gli Stati Uniti si sono riaccese dopo che il governo americano ha annunciato modifiche alle forniture militari destinate all'isola. La decisione di Trump ha suscitato una reazione da parte di Taipei, che ha respinto le nuove condizioni proposte, ritenendole inaccettabili. La questione riguarda le modalità di consegna e il volume delle armi fornite, mentre le autorità taiwanesi si sono limitate a riferire di aver comunicato le loro posizioni senza ulteriori dettagli pubblici.

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