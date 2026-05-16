Taglio di 74,5 milioni alla metropolitana di Genova Pirondini annuncia interrogazione

Un taglio di 74,5 milioni di euro alle risorse destinate alla metropolitana di Genova è stato annunciato, spingendo un parlamentare a dichiarare l’intenzione di presentare un’interrogazione urgente al governo. La richiesta mira a ottenere chiarimenti sulla decisione di ridurre i fondi e a sollecitare un ripensamento. La questione ha suscitato reazioni e aspettative tra chi lavora sul progetto e tra le autorità locali. La questione sarà discussa nelle prossime settimane in sede parlamentare.

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