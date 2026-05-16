Taglio di 74,5 milioni alla metropolitana di Genova Pirondini annuncia interrogazione
Un taglio di 74,5 milioni di euro alle risorse destinate alla metropolitana di Genova è stato annunciato, spingendo un parlamentare a dichiarare l’intenzione di presentare un’interrogazione urgente al governo. La richiesta mira a ottenere chiarimenti sulla decisione di ridurre i fondi e a sollecitare un ripensamento. La questione ha suscitato reazioni e aspettative tra chi lavora sul progetto e tra le autorità locali. La questione sarà discussa nelle prossime settimane in sede parlamentare.
"Presenterò un'interrogazione parlamentare urgente per chiedere al governo di tornare sui suoi passi. Genova merita rispetto, investimenti e serietà". Così il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Luca Pirondini, in merito ai tagli alla metropolitana di Genova."Il ministero dei trasporti -. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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