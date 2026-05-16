Durante il Food & Science Festival, si è parlato di come l'agricoltura stia affrontando le sfide legate alle tensioni nelle catene di approvvigionamento e agli eventi climatici estremi. Tra le novità presentate, l’attenzione si è concentrata sui biologicals e sul loro ruolo nel futuro delle pratiche agricole. La partecipazione di aziende del settore ha mostrato come queste soluzioni possano contribuire a migliorare la sostenibilità e la resilienza delle colture. L’evento ha accolto professionisti e esperti del settore per discutere di innovazioni e strategie emergenti.

Roma, 16 mag. - (Adnkronos) - In uno scenario globale segnato da forti tensioni sulle catene di approvvigionamento e da eventi climatici estremi, l'agricoltura è chiamata a rafforzare la propria capacità di adattamento e di risposta. È il messaggio emerso dall'evento 'Il Filo che ci unisce: ieri, oggi e il domani dell'agricoltura', organizzato da Syngenta nell'ambito della decima partecipazione al Food & Science Festival di Mantova, edizione 2026 dedicata al tema 'Traiettorie'. Ad aprire i lavori è stato Massimo Scaglia, amministratore delegato di Syngenta Italia. “Dalla nostra prima partecipazione al... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Syngenta al Food & Science Festival, la nuova traiettoria passa dai biologicals

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