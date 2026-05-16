Svolta impensabile per Modri? | torna in gruppo per Genoa-Milan Le novità da Milanello

A pochi giorni dalla partita contro il Genoa, il centrocampista croato si è allenato con il gruppo, segnando un passo importante nel suo recupero dopo la frattura al viso. Dopo aver svolto esercizi con il resto della squadra, ha partecipato alla sessione di allenamento senza restrizioni. La sua presenza in gruppo rappresenta un cambiamento rispetto alle settimane precedenti, quando aveva svolto solo esercizi individuali. La squadra si prepara ora per la sfida di campionato con questa novità in più.

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Arrivano notizie importantissime e clamorose da Milanello: come riferisce il giornalista Peppe Di Stefano a Sky Sport oggi Luka Modric ha svolto l'intero allenamento in gruppo con gli altri giocatori del Milan. Il croato sarà quindi convocato per Genoa-Milan di domani alle 12:00. Da capire se Massimiliano Allegri lo schiererà subito da titolare. Notizia comunque importantissima per il Diavolo. Un gesto di Milanismo estremo quello del calciatore ex Real Madrid: ricordiamo che Modric si era fatto male durante il secondo tempo di Milan-Juventus 0-0 (datata 26 aprile). Duro scontro aereo con Locatelli a centrocampo e frattura delle ossa del viso che hanno necessitato anche di un'operazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Svolta impensabile per Modri?: torna in gruppo per Genoa-Milan. Le novità da Milanello ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Le ultime da Milanello: Leao migliora, Rabiot si allena col gruppo. Modric rientra oggiGià da un paio di giorni lavora a Milanello Rafa Leao, rientrato dal Portogallo dove aveva scelto di curarsi in accordo con il club: le sue... Milan, oggi si rivede Modric: tornerà a Milanello dopo l’operazione. Scossa per il gruppo?La testata di Manuel Locatelli ha messo fuori causa, come ormai noto, Luka Modric per il resto della stagione del Milan. Matri su Genoa-Milan: Diavolo favorito. Troverà gli stimoli per non sbagliare una partita che vale una stagioneNell'intervista a La Gazzetta dello Sport, Alessandro Matri fa le carte alla corsa Champions convinto che il Milan possa centrare il suo obiettivo. milannews.it Milan, Modric recupera già contro il Genoa? Gli aggiornamentiIl Milan prova a rialzarsi dopo il ko contro l’Atalanta e guarda già alle ultime due tappe della stagione, contro Genoa e Cagliari. Ma dalle parti di Milanello la notizia più attesa riguarda soprattut ... fantacalcio.it