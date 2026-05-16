Svizzera i fascicoli segreti sul criminale nazista Josef Mengele saranno desecretati

Il Servizio federale di intelligence svizzero ha comunicato che i fascicoli riguardanti Josef Mengele, noto criminale di guerra nazista, saranno resi pubblici dopo un lungo periodo di segretezza. La data precisa della desecretazione non è stata ancora indicata. La decisione riguarda documenti che sono rimasti nascosti per diversi anni e che ora verranno divulgati, senza ulteriori dettagli sul contenuto o sui motivi di questa scelta.

Il Servizio federale di intelligence svizzero ha annunciato che finalmente renderà pubblici i fascicoli a lungo secretati sul famigerato criminale di guerra nazista Josef Mengele, senza però specificare quando. Lo scrive la Bbc. Mengele fuggì dall’Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma per anni si sono diffuse voci secondo cui avrebbe trascorso del tempo in Svizzera, nonostante su di lui pendesse un mandato di arresto internazionale. Gli storici hanno ripetutamente richiesto l’accesso ai documenti, ma finora le autorità svizzere si sono rifiutate. Mengele era un medico che aveva prestato servizio nelle Waffen SS tedesche. Fu assegnato al... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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