Supermoto | sfida tra Ducati e KTM nel GP della Sardegna a Tramatza

Nel weekend si è disputato il Gran Premio di supermoto in Sardegna, a Tramatza, con una sfida tra le squadre di Ducati e KTM. La competizione ha visto la presenza di alcuni dei migliori piloti del circuito, tra cui l’attuale leader, che cerca di mantenere la posizione. La gara si è svolta su un tracciato che ha messo alla prova le capacità tecniche e la resistenza dei partecipanti, influenzando in modo diretto la classifica mondiale della categoria S1GP.

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