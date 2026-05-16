Super Mario Agnelli pubblica il volo in moto | a Castiglion Fiorentino ora si cercano solo i funghetti per la vita extra
Il sindaco di Castiglion Fiorentino ha condiviso sui social un video che mostra un incidente in moto avvenuto l’1 settembre 2024 a Camucia. Il video riprende i momenti dell’incidente, che ha coinvolto un motociclista, e mostra anche alcune immagini della scena dell’incidente. Dopo l’incidente, l’amministrazione comunale ha annunciato che sono stati avviati controlli e verifiche sulla sicurezza delle strade locali. Nel frattempo, si cercano funghi nella zona per attività di raccolta.
CASTIGLION FIORENTINO – Il sindaco Mario Agnelli ha pubblicato sui social il video del terribile incidente in moto avvenuto l’1 settembre 2024 a Camucia. Le immagini fanno impressione: l’auto taglia la strada, la moto arriva, l’impatto è secco e il sindaco vola in aria come se qualcuno avesse premuto il tasto salto della Nintendo. Per fortuna, è andata bene. Anzi, parecchio bene. E infatti Agnelli, a distanza di tempo, ha deciso di condividere il filmato con una frase che è già manifesto politico, sportivo e videoludico insieme: “Ecco perché continueranno a chiamarmi Supermario”. Altro che fascia tricolore: dopo quel volo, al sindaco di Castiglion Fiorentino potevano consegnare direttamente il mantello, il casco con le stelline e il certificato comunale di stuntman onorario. 🔗 Leggi su Lortica.it
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