Sulla cultura è la sinistra che continua a rincorrere la destra

Ogni giorno i giornali pubblicano articoli che mettono in discussione il predominio culturale della destra, spesso evidenziando presunti fallimenti o criticità. La narrazione sembra concentrarsi su una costante inseguimento da parte della sinistra, che cerca di riconquistare posizioni o argomenti di discussione. Questa dinamica si ripete frequentemente, senza che vengano presentate alternative o dati che possano confermare o smentire tali affermazioni. La copertura giornalistica sembra quindi orientata a sottolineare questa tensione tra le forze politiche nel campo culturale.

Ogni giorno sui quotidiani siamo costretti a leggere il “doveroso” articolo di turno sul fallimento dell’egemonia culturale della destra. Si dimette Sangiuliano? È fallita la cultura di destra. Giuli rompe con Merlino? È fallita la cultura di destra. Gli artisti piangono miseria? È fallita la cultura di destra. La superficialità di queste analisi fa il paio con la mancata elaborazione del lutto per avere perso il fortino del Mic, dove non si orienta la cultura nazionale bensì si distribuiscono tanti soldi e tante poltrone, il vero e unico bottino che fa gola ai progressisti nostrani. Il punto è che a ben guardare le cose stanno un po’ diversamente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Why the Left Wins Culture Wars (And the Right Keeps Catching Up)

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