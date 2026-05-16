Sul ruolo della sanità resta il muro Fdi-Lega
Il dibattito sulla sanità continua a dividere le forze politiche di maggioranza, con Fratelli d’Italia e Lega che mantengono una posizione di opposizione. Craxi ha chiesto un incontro a Zaia per discutere la questione. La data di inizio delle procedure legislative è fissata per il 3 giugno, partendo dal testo della sinistra già approvato alla Camera. Finora non sono state trovate intese tra le parti per una collaborazione più ampia.
Non si vuole farla diventare una battaglia tra bande, ma la legge sul fine vita sembra aver schierati due fronti opposti all’interno del centrodestra. Da un lato chi si oppone con forza all’idea di un possibile coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale nel percorso del suicidio assistito, dall’altro chi invece si colloca in una posizione più laica e si dice aperto anche a questa ipotesi. Guai a sbottonarsi, ma il senso è quello di cercare di trovare una sintesi prima del 3 giugno, come spiegato già dal presidente della Commissione Franco Zaffini: «Il 3 giugno siamo calendarizzati in Aula al Senato, a termine di regolamento, con il ddl Bazoli sul fine vita, ovvero il testo messo a disposizione dal Pd e dall’opposizione nella precedente legislatura. 🔗 Leggi su Laverita.info
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