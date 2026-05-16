Sul ruolo della sanità resta il muro Fdi-Lega

Il dibattito sulla sanità continua a dividere le forze politiche di maggioranza, con Fratelli d’Italia e Lega che mantengono una posizione di opposizione. Craxi ha chiesto un incontro a Zaia per discutere la questione. La data di inizio delle procedure legislative è fissata per il 3 giugno, partendo dal testo della sinistra già approvato alla Camera. Finora non sono state trovate intese tra le parti per una collaborazione più ampia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui