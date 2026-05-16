Su Bonuglia un silenzio assordante il Comune adotta 2 pesi e due misure
Nelle ultime settimane, si sono intensificate le critiche nei confronti dell’amministrazione comunale di Mondragone riguardo alla gestione della questione Bonuglia. Un esponente politico ha accusato l’Ente di applicare due pesi e due misure, sottolineando come sulla vicenda si sia assistito a un silenzio molto forte. La polemica si concentra sulla mancanza di provvedimenti ufficiali da parte del Comune, che sembrano differire rispetto a quanto avviene in altri casi simili.
Durissimo affondo politico di Antonio Belli contro l’amministrazione comunale di Mondragone sulla vicenda che coinvolge Bonuglia e sui mancati provvedimenti da parte dell’Ente.“In questi mesi ho assistito al più grande menefreghismo dell’ultimo ventennio”, dichiara Belli, che torna a confrontare. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Sullo stesso argomento
"Alpini sgomberati, due pesi e due misure". Salvini attacca il Comune di GenovaContinua il dibattito a Genova a pochi giorni dalla 97ª adunata nazionale degli Alpini.
Parma-Cagliari, due pesi e due misure: perché su Caprile è fallo e su Maignan no?Milan-Parma aveva generato un'ondata di polemiche nei confronti dell'AIA, per il gol di Troilo che ha deciso la partita.