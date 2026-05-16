Su Bonuglia un silenzio assordante il Comune adotta 2 pesi e due misure

Nelle ultime settimane, si sono intensificate le critiche nei confronti dell’amministrazione comunale di Mondragone riguardo alla gestione della questione Bonuglia. Un esponente politico ha accusato l’Ente di applicare due pesi e due misure, sottolineando come sulla vicenda si sia assistito a un silenzio molto forte. La polemica si concentra sulla mancanza di provvedimenti ufficiali da parte del Comune, che sembrano differire rispetto a quanto avviene in altri casi simili.

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