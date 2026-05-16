‘Stregati da Sophia’ riconoscimenti e premi per gli studenti del Liceo Classico

Gli studenti del Liceo Classico “Pietro Giannone” di Benevento hanno ricevuto numerosi riconoscimenti durante la cerimonia di chiusura del concorso “Io filosofao”. La manifestazione si è svolta in un clima di festa, con premiazioni che hanno coinvolto vari partecipanti provenienti da diverse scuole. La giornata ha celebrato il talento e l’impegno degli studenti, che si sono distinti in diverse categorie legate alla filosofia e alla creatività. Tra i premi assegnati, figurano riconoscimenti speciali e menzioni d’onore.

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Tempo di lettura: 2 minuti Ancora un successo straordinario per gli studenti del Liceo Classico “Pietro Giannone” di Benevento, che hanno fatto letteralmente incetta di premi durante la cerimonia conclusiva del concorso “Io filosofao”. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Culturale Filosofica “Stregati da Sophia”, si è svolta nella splendida cornice del Teatro Comunale venerdì 15 maggio, nell’ambito della dodicesima edizione del prestigioso Festival Filosofico del Sannio. Il Liceo ha visto brillare i propri talenti con tre prime posizioni ex aequo e una menzione di merito, a testimonianza dell’altissimo livello di preparazione e dello spessore critico dei giovani giannoniani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ‘Stregati da Sophia’, riconoscimenti e premi per gli studenti del Liceo Classico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Concorsi musicali, anche internazionali: incetta di premi per gli studenti del liceo "Durano"BRINDISI - Grande orgoglio e viva soddisfazione per il liceo “Durano”, i cui studenti si sono distinti in prestigiosi concorsi musicali... Milano, gli studenti occupano il liceo classico ManzoniMilano – Da questa mattina, lunedì 16 febbraio 2026, il liceo classico statale Alessandro Manzoni è occupato.