STREEAT Food truck Festival torna a Sondrio

Dal 22 al 24 maggio, Piazza Garibaldi a Sondrio ospita la sesta edizione del STREEAT Food Truck Festival. L’evento si svolge durante tre giorni con orari che vanno dal tardo pomeriggio fino a sera, arrivando anche a mezzanotte e oltre. La manifestazione prevede la presenza di diversi food truck con offerte di cibo di strada. L’apertura è prevista venerdì alle 18:00, mentre i visitatori possono partecipare anche il sabato e la domenica, con orari che si estendono fino a notte fonda.

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STREEAT Food Truck Festival torna a Sondrio in Piazza Garibaldi per la sua sesta edizione.Gli orariL'appuntamento è in piazza Garibaldi, da venerdì 22 a domenica 24 maggio, con i seguenti orari:Venerdì 22 Maggio: 18:00 – 01:00Sabato 23 Maggio: 11:00 – 01:00Domenica 24 Maggio: 11:00 – 00:00I food. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Black Food Truck Festival Returns Bigger Than Ever Sullo stesso argomento A Monza lo Streeat Food Truck FestivalDa venerdì 17 a domenica 19 aprile i Boschetti Reali a Monza accolgono Apecar, furgoni e rimorchi attrezzati con griglie roventi, padelle sfrigolanti... Streeat Food Truck Festival: pizza fritta, arrosticini, smash burger, burritos e birre artigianaliStefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend In Iran... STREEAT Food Truck Festival al via domani sul lungolago di Mantova mantovanotizie.com/feste-sagre/20… #mantova x.com Streeat Food Truck Festival a Savona 2026: il miglior cibo di strada in piazzaStreeat® Food Truck Festival, il primo e originale festival con i migliori cibi di strada d'Italia torna in Liguria: le cucine mobili si accendono a Savona, in piazza del Popolo, da venerdì 8 a ... mentelocale.it ‘Streeat’ Food Festival al parco di Porta Saragozza di Bologna: cibo in festa per 3 giorniTra crescentine e piatti della tradizione italiana, non mancheranno tacos, burritos e tanti altri piatti internazionali da gustare con 15 stand dedicati al gusto ... ilrestodelcarlino.it