STREEAT Food truck Festival torna a Sondrio

Da venerdì 22 a domenica 24 maggio, piazza Garibaldi a Sondrio ospita la sesta edizione del STREEAT Food Truck Festival. L’evento si svolge con orari variabili, iniziando alle 18:00 il venerdì e prolungandosi fino a mezzanotte o all’una di notte nei giorni successivi. Durante il festival, sono previsti numerosi stand di cibo da strada gestiti da diversi operatori. La manifestazione si svolge nel centro della città, coinvolgendo un ampio pubblico di appassionati e curiosi.

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STREEAT Food Truck Festival torna a Sondrio in Piazza Garibaldi per la sua sesta edizione.Gli orariL'appuntamento è in piazza Garibaldi, da venerdì 22 a domenica 24 maggio, con i seguenti orari:Venerdì 22 Maggio: 18:00 – 01:00Sabato 23 Maggio: 11:00 – 01:00Domenica 24 Maggio: 11:00 – 00:00I food. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Black Food Truck Festival Returns Bigger Than Ever Sullo stesso argomento A Monza lo Streeat Food Truck FestivalDa venerdì 17 a domenica 19 aprile i Boschetti Reali a Monza accolgono Apecar, furgoni e rimorchi attrezzati con griglie roventi, padelle sfrigolanti... STREEAT Food Truck Festival al via domani sul lungolago di Mantova mantovanotizie.com/feste-sagre/20… #mantova x.com Streeat Food Truck Festival a Savona 2026: il miglior cibo di strada in piazzaStreeat® Food Truck Festival, il primo e originale festival con i migliori cibi di strada d'Italia torna in Liguria: le cucine mobili si accendono a Savona, in piazza del Popolo, da venerdì 8 a ... mentelocale.it ‘Streeat’ Food Festival al parco di Porta Saragozza di Bologna: cibo in festa per 3 giorniTra crescentine e piatti della tradizione italiana, non mancheranno tacos, burritos e tanti altri piatti internazionali da gustare con 15 stand dedicati al gusto ... ilrestodelcarlino.it