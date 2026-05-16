Strasburgo-Monaco domenica 17 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Domenica sera si gioca l’ultima giornata di Ligue 1, con lo scontro tra Strasburgo e Monaco. La partita è prevista alle 21:00 e rappresenta un’ultima possibilità per il Monaco di raggiungere il sesto posto in classifica. Entrambe le squadre hanno ufficializzato le formazioni e i convocati, mentre le quote e i pronostici sono già in circolazione tra gli appassionati. La gara si svolge nello stadio dello Strasburgo, con le squadre pronte ad affrontarsi per i tre punti finali della stagione.

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