Strasburgo-Monaco domenica 17 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati
Domenica sera si gioca l’ultima giornata di Ligue 1, con lo scontro tra Strasburgo e Monaco. La partita è prevista alle 21:00 e rappresenta un’ultima possibilità per il Monaco di raggiungere il sesto posto in classifica. Entrambe le squadre hanno ufficializzato le formazioni e i convocati, mentre le quote e i pronostici sono già in circolazione tra gli appassionati. La gara si svolge nello stadio dello Strasburgo, con le squadre pronte ad affrontarsi per i tre punti finali della stagione.
Ultima giornata di Ligue1 e il Monaco di Pocognoli insegue il sesto posto nella sfida sul campo dello Strasburgo. Gli alsaziani hanno vinto nel recupero contro il Brest, successo che permette di scollinare quota 50 ma che non basta per tentare un ultimo assalto alla zona coppe. Stagione bella a metà quella del Racing, che lascia tante incognite su cosa sarà il futuro. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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