Strage ferroviaria di Brandizzo | chiesto il rinvio a giudizio per i 21 indagati e le tre società
La procura di Ivrea ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 21 persone e tre società coinvolte nell'indagine sulla strage ferroviaria di Brandizzo, avvenuta nella notte del 31 agosto 2023. Le indagini, ormai concluse, hanno portato a questa decisione dopo aver raccolto elementi sufficienti per procedere con il processo. La vicenda riguarda un incidente che ha coinvolto un convoglio ferroviario, con conseguenze ancora da definire nel procedimento giudiziario.
La procura di Ivrea ha chiesto il rinvio a giudizio per 21 persone e tre società (in sostanza, per tutti i soggetti per cui erano state chiuse le indagini) nell'ambito dell'inchiesta sulla strage ferroviaria di Brandizzo, avvenuta nella notte del 31 agosto 2023. Nell'incidente morirono i cinque. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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