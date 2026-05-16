Strage ferroviaria di Brandizzo | chiesto il rinvio a giudizio per i 21 indagati e le tre società

La procura di Ivrea ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 21 persone e tre società coinvolte nell'indagine sulla strage ferroviaria di Brandizzo, avvenuta nella notte del 31 agosto 2023. Le indagini, ormai concluse, hanno portato a questa decisione dopo aver raccolto elementi sufficienti per procedere con il processo. La vicenda riguarda un incidente che ha coinvolto un convoglio ferroviario, con conseguenze ancora da definire nel procedimento giudiziario.

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