Strabologna 2026 | la rock bazar band torna in Piazza Maggiore per il quarto anno consecutivo
La Rock Bazar Band torna a esibirsi in Piazza Maggiore durante la Strabologna 2026, evento in programma venerdì 23 maggio alle 18. Questa sarà la quarta volta consecutiva in cui la band si esibirà durante la manifestazione, che si svolge nella principale piazza della città. L’appuntamento musicale si inserisce nel programma di eventi dedicati alla corsa e alla musica, con la band che salirà sul palco per offrire un concerto ai partecipanti e ai visitatori presenti.
La Rock Bazar Band sarà tra i protagonisti del palinsesto della Strabologna 2026, con un live in programma venerdì 23 maggio alle ore 18.00 in Piazza Maggiore a Bologna.L’appuntamento conferma una collaborazione ormai consolidata tra la storica manifestazione bolognese e la band: quella del 2026. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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