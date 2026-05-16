A Roma si è verificato un evento senza precedenti nel mondo dello sport. Per la prima volta, la vincitrice del torneo femminile degli Internazionali d’Italia riceverà una somma superiore a quella del suo avversario maschile. Questa decisione rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti edizioni, in cui il premio maschile era sempre stato superiore. La differenza di premi tra i due tornei si è azzerata, segnando un momento storico per il torneo e per il panorama sportivo.

Chi uscirà vincitrice dalla sfida tra Coco Gauff ed Elina Svitolina incasserà un assegno lievemente superiore a quello del campione maschile. Si è finalmente azzerato il “gender pay gap” agli Internazionali d’Italia, almeno per quanto riguarda gli ultimi turni. In questa edizione la campionessa del Foro Italico percepirà 1.055.285 euro (ovviamente al lordo delle tasse), contro 1.007.165 euro spettanti al vincitore tra gli uomini. È un sorpasso storico. L’anno scorso il quadro era ancora rovesciato: 985mila euro per Carlos Alcaraz, 877mila per Jasmine Paolini. Stesso discorso per chi perde la finale: in questa edizione andranno 549.335 euro alla seconda classificata nel tabellone femminile e 535. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Storico sorpasso a Roma! Per la prima volta la regina del Foro guadagnerà più del vincitore maschile

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ROMA | camminata di Capodanno

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